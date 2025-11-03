حملات شرطة التموين تضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 5 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) داخل عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ استكمال الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بضبط منظومة بيع الخبز والسلع الأساسية وضمان توافرها بالأسعار المقررة للمواطنين.