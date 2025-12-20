إعلان

بعد واقعتين.. سقوط حرامية أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:34 م 20/12/2025

سقوط حرامية أغطية بالوعات الصرف الصحي أرشيفية

كتب – علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين مستقلي دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة غطاء بلاعة صرف صحي بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بالقاهرة، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية".
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وكشفت التحريات عن تورطهما في واقعتين مماثلتين بنفس الأسلوب، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها، وهي غطاءين بلاعة وكمية من القطع الحديدية الخاصة بالصرف الصحي، لدى عميلهما سيئ النية، أحد الأشخاص المقيمين بالقاهرة، والذي تم ضبطه أيضًا.
تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

سقوط حرامية أغطية بالوعات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وزارة الداخلية سرقة غطاء بلاعة صرف صحي

