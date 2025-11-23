الداخلية: مقتل 3 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ78 مليون جنيه | صور

"هقاضيهم في هذه الحالة".. والدة شيماء جمال تكشف موقفها من صُناع مسلسل "ورد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة متورط في سرقة والإتجار بالمواد المخدرة، وضبط 374 كجم من المخدرات و98 قطعة سلاح بمحافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للإتجار بها.

ضبط مخدرات بـ78 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، جميعهم محكوم عليهم بالسجن أو السجن المؤبد، وأحدهم بالإعدام في قضايا قتل عمد ومحاولة قتل وإتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم: قرابة 374 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو، حشيش، هيروين، شابو، كوكايين، أفيون، و5 آلاف قرص مخدر)، و98 قطعة سلاح ناري (22 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 29 فرد خرطوش، 3 طبنجات، رشاش)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 78 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين.