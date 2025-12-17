كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخرين بالاستعانة بأحد أفراد الشرطة، نجل أحدهم، للاستيلاء على أرض زراعية مملوكة لنجل الشاكي وإتلاف المحاصيل الخاصة بها بمحافظة دمياط.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تلقى مركز شرطة كفر سعد بلاغًا من الشاكي، وهو مزارع مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من قيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بذات الدائرة، بإتلاف قطعة أرض زراعية مملوكة لنجله والكائنة بدائرة المركز، لرغبتهم في شرائها لكونها ملاصقة لأرضهم، ووقوع خلافات بينهم على إثر ذلك، أقدموا خلالها على إتلاف المحصول وحرث الأرض.

وكشفت التحريات عدم تواجد الخفير النظامي، نجل المشكو في حقه الثاني، وقت حدوث الواقعة، كما تبين عدم قيام الشاكي بتوجيه أي اتهام له ضمن المحضر المحرر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. كما جرى مواجهة الشاكي بادعائه غير الصحيح بشأن فرد الشرطة، حيث اعترف بقيامه بذلك بقصد لفت الانتباه إلى شكواه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

