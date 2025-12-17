إعلان

اعترضوا على بيع المخدرات.. الداخلية تكشف كواليس تعرض أسرة للضرب بالقاهرة

كتب : علاء عمران

05:10 م 17/12/2025

المجني عليه

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن تفاصيل مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، يظهران فيهما تضرر أحد الأشخاص وزوجته من تعدٍ بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم على يد جيرانهما.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بسبب اعتراض الشاكي وزوجته على قيام الجيران ببيع المواد المخدرة أسفل العقار محل سكنهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

ورد للجهات الأمنية بلاغ بتاريخ 7 نوفمبر الماضي من الشاكي وزوجته، وأصيب الاثنان بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتمكنوا من ضبط المتهمين وهم شخصين و4 سيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي متابعة لاحقة بتاريخ 3 الجاري، تبين قيام صديق أحد المتهمين بالتعدي على زوجة الشاكي بالسب والتهديد لإجبارهما على التنازل عن شكواهما، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، مع استمرار متابعة الأجهزة الأمنية للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

