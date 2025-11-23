اتفضحوا على السوشيال.. الأمن يضبط عاملين سرقا تانك سولار بالشرقية

أسرة إجرامية.. النيابة تطالب بالإعدام شنقًا لأب وابنه في قضية "المخدرات

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عاملين سرقا تانك سولار من أحد المنازل بمحافظة الشرقية، بعد رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغ رسمي، وتم تحديد وضبط المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

