الداخلية تغلق 116 محلًا لمخالفة قرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

نفذت وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية وأسفرت عن غلق 116 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال 24 ساعة.

تم تحرير المخالفات اللازمة للمحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها، والعرض على النيابة العامة لإتمام الإجراءات القانونية.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات لضمان الالتزام بقرارات الدولة وترشيد استهلاك الطاقة وحماية المصلحة العامة.

