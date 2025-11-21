إعلان

سر "الأوضة المرعبة" في واقعة الاعتداء على أطفال داخل مدرسة دولية بالسلام

كتب- أحمد عادل:

10:21 م 21/11/2025

الاعتداء على أطفال داخل مدرسة دولية بالسلام

انتقل فريق من النيابة العامة بشرق القاهرة إلى مسرح جريمة اعتداء 4 موظفين على عدد من الأطفال في مرحلة KG2 داخل مدرسة دولية بمدينة السلام.

وتبين من المعاينة أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى غرفة بعيدة عن أعين باقي الطلاب في المدرسة، ووصفها الضحايا بـ"الأوضة المرعبة".

وبداية الواقعة كانت ببلاغ للأجهزة الأمنية من والد أحد الأطفال في مرحلة KG2 داخل مدرسة دولية لغات بمدينة السلام، يفيد بتعرض نجله للاعتداء على يد 4 موظفين داخل المدرسة.

وتوالت البلاغات من عدد من أولياء الأمور بتعرض أطفالهم لاعتداء مماثل داخل المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

واقعة اغتصاب أطفال مدرسة السلام للغات التحرش بالأطفال

