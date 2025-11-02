حكم نهائي وبات.. تأييد سجن "أم شهد" شريكة سفاح التجمع 10 سنوات

بقرارين من وزير الداخلية.. إبعاد أردني وتشادي خارج البلاد للصالح العام

كتب– صابر المحلاوي:

قضت دائرة الأحد "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد فنجري، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهمة "حنان" المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" شريكة سفاح التجمع، وتأييد حكم سجنها 10 سنوات لاتهامها بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فنجري، وعضوية المستشارين سيد حامد، وضـياء الدين جبريل، ومحمد قطب، ومحمود البمبي، وعماد الدين عيسى، وسكرتارية خالد سيد وهشام موسى.

وسبق أن أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بمشاركة المتهم الرئيسي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، عبر تقديم فتيات له –بينهن ابنتها– لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أقرت خلال استجوابها بأنها كانت تتقاضى مبالغ مالية مقابل تسهيل ممارسة الرذيلة بين المتهم والفتيات اللواتي جلبتهن له، من بينهن ابنتها "شهد".

