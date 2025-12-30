إعلان

اختلال توازن يحول الهدوء إلى صدمة في الحوامدية

كتب : محمد شعبان

07:17 م 30/12/2025

سقوط من علو - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطوة واحدة كانت كفيلة بتغيير كل شيء، في مساكن السهران بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، ساد الذهول بعد سقوط شاب من أعلى عمارة رقم (15)، وتحديدًا من الدور الأخير، إثر اختلال توازنه.

البلاغ ورد في لحظات سكون، قبل أن يتحول المكان إلى مشهد صادم، حيث تجمع الأهالي في حالة من الذهول والترقب، وسط محاولات لاستيعاب ما حدث.

التحريات الأولية تشير إلى أن السقوط جاء نتيجة فقدان التوازن، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كاملة ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط من علو الجيزة الحوامدية اخلتال توازن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟