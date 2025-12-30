خطوة واحدة كانت كفيلة بتغيير كل شيء، في مساكن السهران بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، ساد الذهول بعد سقوط شاب من أعلى عمارة رقم (15)، وتحديدًا من الدور الأخير، إثر اختلال توازنه.

البلاغ ورد في لحظات سكون، قبل أن يتحول المكان إلى مشهد صادم، حيث تجمع الأهالي في حالة من الذهول والترقب، وسط محاولات لاستيعاب ما حدث.

التحريات الأولية تشير إلى أن السقوط جاء نتيجة فقدان التوازن، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كاملة ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.

