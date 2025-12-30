شرارة صغيرة كادت تتحول لكارثة بالمرج

في شارع المهاجرين بمنطقة المرج، اندلع حريق داخل محل إكسسوارات مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المهاجرين.

دفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم، وتبين نشوب حريق داخل محل إكسسورات أسفل يقع بعقار مكون من دور واحد.

رجال الحماية المدنية تعاملوا مع الحريق بسرعة وحرفية، وتمكنوا من السيطرة الكاملة على النيران قبل امتدادها أو وقوع خسائر بشرية، لتنتهي الأزمة دون تسجيل أي إصابات.

الواقعة أسفرت عن خسائر مادية محدودة داخل المحل، وتحرر محضر بالواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

