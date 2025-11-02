إعلان

تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" | صور

كتب : أحمد أبو النجا

11:06 ص 02/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دائري المريوطية (2)
  • عرض 4 صورة
    دائري المريوطية (1)
  • عرض 4 صورة
    دائري المريوطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الدائري، اليوم الأحد، تكدسًا مروريًا أعلى منطقة المريوطية في الاتجاه القادم من السلام والمتجه نحو المنيب، ما تسبب في بطء حركة السير على بعض المناطق.

كما شهد الطريق السياحي في الاتجاه نفسه كثافات مرورية أمام قائدي السيارات، بالتزامن مع فترة الذروة الصباحية لنزول الموظفين والطلاب.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على متابعة الحالة المرورية ميدانيًا، لتسيير حركة السيارات وفك التكدسات.

وأوصت الإدارة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق المزدحمة لتسهيل حركة المرور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دائري المريوطية المريوطية المنيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"