تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" | صور

بالأسماء.. الداخلية توافق على تجنيس 34 شخصًا وترد الجنسية لـ9 مواطنين

دخل في الرادار.. تفاصيل إصابة سائق ميني باص في حادث مروري بالنزهة

بقرارين من وزير الداخلية.. إبعاد أردني وتشادي خارج البلاد للصالح العام

شهد الطريق الدائري، اليوم الأحد، تكدسًا مروريًا أعلى منطقة المريوطية في الاتجاه القادم من السلام والمتجه نحو المنيب، ما تسبب في بطء حركة السير على بعض المناطق.

كما شهد الطريق السياحي في الاتجاه نفسه كثافات مرورية أمام قائدي السيارات، بالتزامن مع فترة الذروة الصباحية لنزول الموظفين والطلاب.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على متابعة الحالة المرورية ميدانيًا، لتسيير حركة السيارات وفك التكدسات.

وأوصت الإدارة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق المزدحمة لتسهيل حركة المرور.