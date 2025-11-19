استمعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، وخلال المرافعة عرض ممثل النيابة اعتراف المتهم الخامس.

وأوضحت النيابة أن المتهم الخامس أقرّ أمام جهات التحقيق بأن "كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوطة، إذا وُضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تميت من يتعاطاها على الفور"، وفق ما جاء في أقواله.

وتساءل ممثل النيابة موجّهًا حديثه إلى هيئة المحكمة: "أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟ وأي نفوس تتاجر في موت الشباب بهذا الشكل؟"، وجدد مطالبته بتوقيع أقصى عقوبة بالإعدام شنقًا.

