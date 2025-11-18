إلغاء انتخابات مجلس النواب في سوهاج باستثناء دائرة البلينا

هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

وخلال مؤتمر إعلان النتيجة، أوضح القاضي حازم بدوي أن الدوائر الملغاة تشمل الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، وفي محافظة سوهاج تم إلغاء الانتخابات كليًا باستثناء دائرة البلينا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع الدوائر، على أن يتم تحديد موعد جديد لإعادة الانتخابات بالدائرة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشارع، مشددًا على أن اختيار الناخب وحده هو من يحدد نوابه في البرلمان.

وأشار أيضًا إلى أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لإجراءات الانتخابات بها.

