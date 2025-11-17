إعلان

النائب العام يوجه بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة | صور

كتب : أحمد أبو النجا

02:24 م 17/11/2025
كتب- أحمد أبو النجا:

نظمت إدارة التفتيش القضائي دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات استئناف الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط وقنا، وذلك بمقار تلك النيابات، وجاء ذلك في إطار حرص النائب العام المستشار محمد شوقي على رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز قدراتهم الفنية والعملية.

ويأتي تنظيم هذه الدورات انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والفنية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات عمل النيابة المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية للجرائم المستحدثة، ومنها: التحقيقات المالية الموازية، جرائم الهجرة غير الشرعية، غسل الأموال، الاتجار بالبشر، جرائم التهديد، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بالإضافة إلى استعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسبل تلافيها، وتنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.

وقد حاضر في تلك الدورات نخبة من السادة المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين بنيابات الاستئناف في الجوانب القانونية المشار إليها، مما أضفى عليها طابعًا عمليًا مميزًا وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

دورات تدريبية الإسكندرية النيابة العامة

