"هددها بمفتاح العربية".. ضبط سائق ميكروباص تشاجر مع راكبة في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق ميكروباص، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيه قيامه بتهديد راكبة وآخرين أثناء قيادته السيارة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي كانت سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بالفيوم ويحمل رخصة قيادة منتهية.

وبمواجهته، أقر السائق أن الواقعة حدثت بتاريخ 13 من الشهر الجاري نتيجة مشادة كلامية مع إحدى السيدات أثناء استقلالها السيارة، بسبب خلاف على قيمة الأجرة عقب توصيلها إلى إحدى المواقف بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر. وأوضح أن المشادة تطورت إلى تبادل السباب بين الطرفين، ونفى حيازته أي سلاح أبيض، مؤكدًا أنه كان يحمل مفتاح السيارة فقط.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السائق، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة وسائل النقل العام لضمان سلامة الركاب ومنع أي تجاوزات مماثلة.