شهادات مزورة.. تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف محاولة جديدة للنصب على المواطنين عن طريق كيانات تعليمية وهمية، بعدما رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية نشاط شخص أنشأ كيانًا تعليميًا غير مرخص داخل نطاق قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، لاستغلال المواطنين الباحثين عن دورات تدريبية وشهادات تؤهلهم لسوق العمل.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأن الكيان يمنح شهادات معتمدة تؤهلهم للانضمام إلى مؤسسات وشركات كبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. واعتمد على ترويج دورات في مجالات مختلفة لجذب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تحسين سيرهم الذاتية أو فرصهم المهنية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة من الشرطة مقر الكيان وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على: شهادات مزورة منسوبة للكيان، واستمارات تسجيل للمتدربين، وإيصالات مالية تثبت تحصيل مبالغ، واثنين من الأختام المستخدمة في توثيق الأوراق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في مواجهة محاولات النصب تحت ستار التدريب والتعليم.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة