"كرسي النواب".. يشعل نار الخلافات بين مرشحين في شبين الكوم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بصفحة أحد المرشحين لإنتخابات مجلس النواب بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن التضرر من قيام بعض الأهالي بقريتيتن تابعتين لذات الدائرة بالتعدى بالضرب على موكليه ومناديب له ومنعهم من دخول اللجان الإنتخابية بالقريتين.

تحريات البحث الجنائي، أكدت أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تقدم أحد موكلى المرشح المذكور ببلاغ لمركز شرطة شبين الكوم "مصاب بجرح بالوجه" وأبلغ تضرره من مرشح منافس ، وأحد أنصاره لتعديهما عليه بالسب والضرب حال تواجدهم بإحدى القرى الكائنة بذات الدائرة، وبإستدعاء الثانى تبادل الاتهامات مع المبلغ.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.