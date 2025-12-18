عركة جيران تنتهي بتشويه 3 جامعيين.. ماذا حدث مع طلاب كفر شكر؟

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات خبر تم تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بإلقاء "ماء نار" على ثلاث طلاب جامعيين حال استقلالهم مركبة "توك توك" بالقليوبية.

تلقي قسم شرطة كفر شكر بالقليوبية، في 17 ديسمبر الجارى، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال 3 طلاب "مصابين بحروق متفرقة"- جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لتضررهم من شخصان لقيامهما بإلقاء "ماء نار" عليهم وإحداث إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على العاملان مقيمان بمحافظة القليوبية، تبين لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا ارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول الجيرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.