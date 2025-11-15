تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بعد أن حاول تهريب كميات ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر بقيمة مالية تقدر بـ 2.73 مليار جنيه، مخبأة بطرق احترافية داخل ترابيزات خشبية.

وأكدت التحريات أن التشكيل العصابي يضم 11 عنصرًا، بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول، وأنهم استخدموا ورشة نجارة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة لطحن الأقراص وتحويلها إلى بودرة، قبل إخفائها داخل الترابيزات بنظام الكبس، استعدادًا لتهريبها للخارج.

ماذا وجدت الداخلية في حوزة عصابة الكبتاجون؟

وبتقنين الإجراءات، تم تتبع المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم 900 ألف قرص كبتاجون، و200 كجم من بودرة الكبتاجون تعادل 1.2 مليون قرص، بالإضافة إلى مطحنة، وبندقية خرطوش، و4 أسلحة بيضاء، و5 سيارات كانت مخصصة لنقل المخدرات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في الدول المستهدفة بحوالي 2.73 مليار جنيه، حسب ما أكدت المصادر الأمنية، والتي أكدت أن هذه الضربة تأتي ضمن سلسلة النجاحات الأمنية في مواجهة التهريب الدولي للمواد المخدرة، للحيلولة دون استخدام البلاد كمعبر لهذه السموم.

وجاءت العملية بعد معلومات دقيقة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، حيث أظهرت التحقيقات احترافية المتهمين في إخفاء المخدرات وتهيئتها للتهريب، ما استدعى سرعة تحرك الأجهزة الأمنية لضبطهم قبل تهريبها إلى الخارج.

