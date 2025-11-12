13 يناير.. الحكم على متهمة في قضية خلية الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، حجز إعادة محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 13 يناير؛ للحكم.

وترأس الجلسة المستشار حماده الصاوي بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قضت في مارس الماضي بالسجن المؤبد للمتهمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة "م.س" في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في منطقتي الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.

كما وُجهت للمتهمة تهم الانضمام لجماعة تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وحياة الأفراد للخطر، وإلقاء الرعب بينهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.