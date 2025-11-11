جلسات شعوذة على الهواء.. الأمن يضبط دجال الإنترنت بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بعدما أوهم ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني ومارس أعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، المقيم بدائرة قسم أول العامرية، روّج لنشاطه الإجرامي عبر الإنترنت، واستولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم علاجهم روحانيًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات التي كان يستخدمها في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقرّ بممارسة نشاطه الإجرامي وبأنه صوّر مقاطع فيديو أثناء جلساته المزعومة وبثها عبر صفحاته الإلكترونية لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

