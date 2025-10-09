إعلان

ضبط 4 سيدات بالإسكندرية يمارسن الأعمال المنافية للآداب مقابل أموال عبر تطبيق هاتفي

كتب : علاء عمران

01:12 م 09/10/2025
    المتهمة
    المتهمة
    المتهمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن في نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بنشاطهن الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهن على النيابة المختصة.

ضبط سيدات الأعمال المنافية للآداب أموال عبر تطبيق هاتفي

