واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن في نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بنشاطهن الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهن على النيابة المختصة.

