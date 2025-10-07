بعد شكاوى العاملين.. قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن مخالفات المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر
كتب : أحمد أبو النجا
02:55 م 07/10/2025
أجرى المستشار أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، معاينة ميدانية للمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عددٍ من المختصين من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يُجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت عددًا من الشكاوى من العاملين بالمدينة التعليمية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المدينة، وبالعرض على المستشار محمد الشناوي، وجَّه بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني، وأصدر قرارًا بإيقاف كلٍ من مدير المدينة التعليمية ومدير مبنى الإقامة التعليمي عن العمل لمصلحة التحقيقات.
وشملت المعاينة التي أجراها عضو المكتب الفني مداخل ومخارج المدينة، ونظام الحراسة والأمن، ومقر مبنى الإقامة التعليمي، كما تم الاطلاع على سجلات الأمن والمستندات والدفاتر المالية والإدارية، ومناقشة عددٍ من العاملين بالمدينة للوقوف على أوجه القصور.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف أوجه الخلل بمنظومة العمل داخل المدينة التعليمية، وتحديد المسؤوليات التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.