ضبط 132 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطٍ مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

11:36 ص 21/12/2025

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور المختلفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 132409 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

وفحصت الأجهزة المعنية 1275 سائقًا، وتبيّن وجود 57 حالة إيجابية لتعاطي مواد محظورة بما يعرّض سلامة الطريق للخطر.

وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 740 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، ومتطلبات الأمن والمتانة.

وفُحص 103 من السائقين بتلك المناطق، وتبيّن إيجابية 6 حالات لتعاطي مواد محظورة، كما جرى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، والتحفّظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط الكامل وضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

