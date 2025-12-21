إعلان

استخراج جثة من تريلا مشتعلة سقطت من أعلى وصلة المريوطية

كتب : مصراوي

09:58 ص 21/12/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب تريلا من أعلى وصلة المريوطية غرب الجيزة واشتعال النيران بها صباح الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أسفل تقاطع ترسا مع المريوطية.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة نقل ثقيل تريلا قادمة من المنيب اتجاه الوراق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها من أعلى الوصلة.

اشتعال النيران بالسيارة أسفر عن حالة وفاة تم استخراجها بمعرفة الدفاع المدني ونقلها مشرحة زينهم.

اقرأ ايضا

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه أمام المحل الجديد بالشيخ زايد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المريوطية تريلا مشتعلة استخراج جثة وصلة المريوطية المنيب اتجاه الوراق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية