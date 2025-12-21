استخراج جثة من تريلا مشتعلة سقطت من أعلى وصلة المريوطية

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب تريلا من أعلى وصلة المريوطية غرب الجيزة واشتعال النيران بها صباح الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أسفل تقاطع ترسا مع المريوطية.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة نقل ثقيل تريلا قادمة من المنيب اتجاه الوراق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها من أعلى الوصلة.

اشتعال النيران بالسيارة أسفر عن حالة وفاة تم استخراجها بمعرفة الدفاع المدني ونقلها مشرحة زينهم.

