"أفتقدك كثيرًا".. رسالة مؤثرة من منى زكي لوالدها الراحل

كتبت- نوران أسامة:

عبرت الفنانة منى زكي عن اشتياقها لوالدها الراحل، ووجهت له رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ونشرت منى صورة أرشيفية تجمعها بوالدها، وعلّقت عليها قائلة: "أفتقدك كثيرًا هذه الأيام".

آخر أعمال منى زكي

يُذكر أن آخر أعمال منى زكي فيلم "الست"، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ بداية عرضه، وتباينت حوله الآراء بين معجب ومنتقد.

فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها تأثير كبير في مسيرتها.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب الفنانة منى زكي، منهم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

