في ظروف غامضة.. إغماء أم وأطفالها الثلاثة داخل شقة ببولاق الدكرور
كتب - محمد شعبان:
أصيبت أم وأطفالها الثلاثة بحالة إغماء في ظروف غامضة داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور غرب الجيزة.
تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء بشارع العمدة.
انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن أم و3 أطفال - يحملون جنسية دولة إريتريا - أصيبوا بحالة إغماء.
ونقل الأربعة إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وسط شكوك بحدوث تسرب غاز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
