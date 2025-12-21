تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة سارة خليفة"، وسط مفاجآت ثقيلة كشفتها أوراق التحقيقات، أبرزها مقاطع مصوّرة وتسجيلات داخل غرفة نوم المتهمة.

وتواجه المتهمة الرئيسية وباقي المتهمين اتهامات بـجلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتكوين تشكيل عصابي منظم، وتمويل أنشطة إجرامية داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المحالة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب تحقيقات موسعة.

فيديوهات صادمة داخل الهاتف

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية عثرت، عقب ضبط هاتف سارة خليفة، على مقاطع فيديو محفوظة داخل تطبيق خاص، تضمنت مشاهد اعتداء جنسي وتعذيب لأحد الأشخاص داخل غرفة نومها. وظهر المجني عليه، ويدعى "م. ش" وكان يعمل سائقًا لديها، في حالة تعرٍّ وبآثار إصابات وجروح واضحة.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بأن الفيديوهات صُوّرت داخل غرفة نومها بالفعل، وأن الصوت النسائي الظاهر في المقاطع يعود لها، لكنها قدمت رواية مختلفة لملابسات الواقعة.

رواية المتهمة

وقالت سارة خليفة إن السائق استغل حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية، ودخل المنزل دون علمها، وعندما واجهته وهددته بإبلاغ الشرطة توسّل إليها، قبل أن يتطور الأمر بوصول أشخاص تابعين لجهة عمله الجديدة، ووقوع مشاجرة انتهت بتصوير المقاطع محل التحقيق.

علاقات مشبوهة وتمويل

وبشأن علاقتها بباقي المتهمين، ذكرت المتهمة أنها تعرّفت على أحدهم أثناء تردده على عيادتها الخاصة بالتجميل، حيث تطورت العلاقة بينهما إلى ارتباط عاطفي، قبل أن تشك في سلوكه وتقرر الابتعاد عنه، مؤكدة أن تلك العلاقة كانت سببًا في الزج باسمها بالقضية، ونفت إدارتها أو تأسيسها لأي تشكيل عصابي.

إلا أن التحقيقات أثبتت، وفقًا لأوراق القضية، قيام المتهمة بضخ أموال طائلة لتمويل نشاط العصابة، وعقد لقاءات مع متهمين خارج البلاد للاتفاق على استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

ضبط كميات ضخمة

وأوضحت أوراق التحقيق أن عناصر التشكيل العصابي استخدموا وحدات سكنية لإعداد وتصنيع المواد المخدرة، باستخدام خامات مستوردة، وأسفرت المداهمات عن ضبط نحو 648 كيلوجرامًا من المواد المخدرة الجاهزة للترويج.

خلفية إعلامية

وأشارت المتهمة في أقوالها إلى أنها عملت في المجال الإعلامي لسنوات، وقدمت برامج منوعات على قناتي «الشرقية» العراقية و«المحور»، قبل تأسيس شركة إنتاج فني لتنظيم الحفلات الغنائية خارج مصر، مؤكدة أن دخلها الشهري بلغ نحو 500 ألف جنيه، وأن أرباح شركتها تراوحت بين 30 و50 ألف دولار عن الحفل الواحد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتكوين تشكيل عصابي منظم، وتمويل نشاطه، وارتكاب وقائع تعذيب وهتك عرض موثقة بمقاطع فيديو.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال جلساتها اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا للاستماع إلى مرافعات الدفاع والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين.