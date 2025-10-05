حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الخطوات التي يجب على الناخب اتباعها لتغيير مقر لجنته الانتخابية، وذلك استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويمكن للناخب إتمام هذه العملية من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط المخصص: https://www.elections.eg/.

1 - بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية، الضغط على أيقونة "طلبات".

2 - اختيار أيقونة "طلب تغيير المركز الانتخابي" من بين الخيارات المتاحة.

3 - إدخال الرقم القومي لمقدِّم الطلب، ثم الضغط على "ابدأ الطلب".

4 - إدخال جميع البيانات المطلوبة لمقدِّم الطلب، مع إرفاق مسح ضوئي لوجه بطاقة الرقم القومي واستكمال باقي البيانات.

5 - الضغط على أيقونة "إرسال" بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات.

وأكدت الهيئة أن اتباع هذه الخطوات يتيح للناخب تعديل مقر لجنته الانتخابية بسهولة ويسر، لضمان مشاركته في انتخابات البرلمان القادمة دون أي عقبات.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن القرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب (الفصل التشريعي الثالث)، مشيرًا إلى أن فتح باب الترشح للعملية الانتخابية سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى 15 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه التقديم الساعة الثانية ظهرًا.

وقال المستشار حازم بدوي – في مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني وتفاصيل انتخابات مجلس النواب المقبلة – إن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من 23 أكتوبر الجاري وحتى 6 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ في ذات اليوم الصمت الدعائي. ويكون التصويت خارج الجمهورية يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُستأنف في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

أما المرحلة الثانية، فتشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وتبدأ فترة الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، على أن يبدأ الصمت الدعائي في ذات اليوم.

وتُجرى الانتخابات خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 2 ديسمبر، وتبدأ في اليوم ذاته مرحلة الدعاية لجولة الإعادة.

وأوضح المستشار حازم بدوي أن مرحلة تقديم المرشحين لأوراقهم تتضمن وفق الجدول الزمني إعلان كشف المترشحين للمرحلتين يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، على أن تفصل محكمة القضاء الإداري في طعون المترشحين من 19 وحتى 21 أكتوبر، وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، ويكون الموعد النهائي للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

وعن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، تُقدَّم الطعون على نتائج الجولة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن يكون الحد الأقصى 20 نوفمبر، وحددت الهيئة 10 أيام تفصل خلالها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون، ابتداءً من 21 وحتى 30 نوفمبر، لتبدأ في اليوم الأخير مرحلة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى خارج البلاد يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 11 ديسمبر.

أما جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فتُقدَّم الطعون على نتائج الجولة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر، وحددت الهيئة 10 أيام تفصل خلالها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون، ابتداءً من 5 وحتى 14 ديسمبر، لتبدأ في اليوم الأخير مرحلة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية خارج البلاد يومي 15 و16 ديسمبر، وداخلها يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 25 ديسمبر.

وأكد المستشار حازم بدوي جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة كاملة لإجراء الانتخابات، وتقديم كافة التيسيرات للناخبين لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، متعهدًا بأن تخرج الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وتعكس إرادة الناخبين.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجراء الانتخابات بعد فترة قصيرة من انتخابات الشيوخ، وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، يؤكد عزم الدولة على التمسك بالديمقراطية، وأن إرادة الشعب المصري بمثابة الشراع والدفة للمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن الانتخابات تجسيد حي لقوة وتماسك الشعب المصري في مواجهة حملات التشكيك والتشويه، وتُرسل رسالة للعالم بأن مصر بتاريخها وحاضرها ووعي شعبها ستظل كبيرة.

وأضاف: "نحن في مرحلة فارقة من تاريخ الأمة تستوجب الاصطفاف من الجميع، ويجب حُسن الاختيار، وأوجه كلمتي للأحزاب السياسية: انطلقوا لمصلحة الوطن وارتقوا بمعايير اختيار المرشحين، والغلبة لمن يمتلك الفاعلية والتأثير وليس الكثرة. اختاروا صُنّاع المستقبل، واجعلوا الكفاءة والنزاهة هي المعيار. فالمرشح الجيد هو من يخدم بلده أولًا ويمتلك رؤية واضحة وقدرة على تنفيذها".

وشدد المستشار حازم بدوي على أن مقعد مجلس النواب أمانة ومسؤولية، موجّهًا رسالة للمرشحين: "الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، ولن يمنح صوته إلا وفق معايير الجدية والنزاهة، لا الشعارات. مجلس النواب ليس منصبًا، ولكنه مسؤولية جسيمة في ظل ظروف استثنائية، ويلزم الالتزام بالدستور والقانون ومدونة السلوك الانتخابي، حتى يخرج مشهد الانتخابات معبرًا عن عراقة الحياة النيابية في مصر."

