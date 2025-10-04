فيديو صادم | شاب يعتدي على فتاة بالضرب في الدقهلية.. والداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص يتعدى بالضرب على فتاة بالدقهلية، تبين من التحريات أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغًا من طالبة تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليها بالضرب دون مبرر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأكد والده (مُعاش) أن نجله يتلقى علاجًا منذ 3 أعوام لدى أخصائي طب نفسي وإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



