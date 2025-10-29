كتب- أحمد أبو النجا:

شارك المستشار محمد شوقي، النائب العام، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية، في أعمال منتدى التعاون الصيني – الإفريقي للنيابات العامة، المنعقد بمدينة قوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من السادة النواب العموم ووزراء العدل بالدول الإفريقية، وممثلين رفيعي المستوى من النيابة العامة الصينية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.

وعلى هامش المنتدى، عقد المستشار محمد شوقي لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينغ يونغ، النائب العام للمحكمة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين النيابتين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، فضلًا عن تفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.

واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.