أقر البلوجر محمد عبد العاطي أمام جهات التحقيق بتحصله على عوائد مادية من تطبيق "يوتيوب" نظير إذاعته لبرنامج "مع كامل احترامي"، موضحًا أن تلك العوائد تختلف بحسب مشاهدات كل مقطع فيديو.

وأضاف "عبد العاطي" أن شركة الدعاية والإعلان هي التي تتحصل على عوائد الفيديوهات من خلال حسابها البنكي، ويحصل هو على 70% من تلك العوائد، والتي تُقدر بما بين 30 إلى 50 ألف جنيه عن كل فيديو.

وأشار إلى أنه يقوم بإنفاق تلك الأموال على متطلباته الشخصية ويدخر جزءًا منها لرغبته في تغيير سيارته، لافتًا إلى أن ممتلكاته تقتصر على سيارة من نوع ميتسوبيشي "باجيرو".

وأوضح أنه اشترى السيارة في شهر مارس 2023 مقابل نصف مليون جنيه، مؤكدًا أن مصدر تلك الأموال هو بيع سيارته القديمة "توسان"، ولا يمتلك أي أملاك أخرى.

وأمرت النيابة العامة بإحالة البلوجر محمد عبد العاطي للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام، والإساءة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

