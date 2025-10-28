إعلان

إحالة البلوجر أروى قاسم للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب طليقة المطرب مسلم

كتب : أحمد عادل

06:27 م 28/10/2025

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت النيابة العامة إحالة البلوجر أروى قاسم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بسب وقذف طليقة مطرب المهرجانات "مسلم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقدم دفاع يارا قاسم طليقة المطرب مسلم ببلاغ رسمي تتهم فيه البلوجر بالإساءة والتشهير بها من خلال مقاطع فيديو ومنشورات نشرتها عبر حسابيها على "إنستجرام" و"تيك توك".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة نشرت محتوى تضمن عبارات مسيئة ومشينة تناولت حياة الشاكية الشخصية، مما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البلوجر أروى قاسم المحكمة المحكمة الاقتصادية المطرب مسلم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026