قررت النيابة العامة إحالة البلوجر أروى قاسم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بسب وقذف طليقة مطرب المهرجانات "مسلم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقدم دفاع يارا قاسم طليقة المطرب مسلم ببلاغ رسمي تتهم فيه البلوجر بالإساءة والتشهير بها من خلال مقاطع فيديو ومنشورات نشرتها عبر حسابيها على "إنستجرام" و"تيك توك".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة نشرت محتوى تضمن عبارات مسيئة ومشينة تناولت حياة الشاكية الشخصية، مما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها.