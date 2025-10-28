كتب - رمضان يونس:

نظرت الدائرة "6" جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 10 متهمين في واقعة سرقة 5 كيلو ذهب من جواهرجي "خليجي" بالعجوزة، عن طريق الإكراه بتشكيل سطو مسلح في منتصف الليل باستخدام مسدس صوت ولاصق طبي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وخالد محمد الشناوي، وهاني صبري أحمد، وسكرتارية خالد شعبان ورأفت عبد التواب.

وترافع دفاع المتهمين جميعًا أمام هيئة المحكمة، ودفع بانعدام أركان جريمة السرقة بالإكراه المثارة بالأوراق، وعدم وجود شاهد رؤية وحيد، وبطلان تحريات المباحث لافتقادها شرط الجدية والكفاية وتجهيل مصدرها.

ودفع الحاضر عن الأول "أدهم" بكيدية الاتهام، وتناقض أقوال المجني عليهما، واستحالة تصور حدوث الواقعة، وبطلان اعتراف على آخر، وبطلان أمر القبض الصادر لاحقًا على واقعة القبض الاستثنائية بناءً على تحريات غير جدية.

ودفع الحاضر مع الثاني بتزوير محضر الضبط معنويًا، وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وبطلان أقوال المتهم الثالث على موكله الثاني.

وتقدم دفاع الثالث خلال مرافعته بمستند يؤكد أن المتهم جرى القبض عليه في الثالث من مارس الماضي قبل صدور إذن النيابة بثلاثة أيام، ودفع بعدم وجود أي سلاح أبيض أو مضبوطات مسروقة.

وترافع الحاضر مع الرابع، ودفع بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه، وخلو الأوراق من أي دليل أو تحريات، وتناقض أقوال المجني عليه "الجواهرجي" أمام تحقيقات النيابة ومحضر الإثبات، وبطلان إجراءات القبض والضبط ضد موكله، وبطلان اعتراف المتهم الثالث عن موكله، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4249 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 1615 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، فإن المتهمين "أدهم .م"، و"محمد.س"، و"أحمد.س"، و"أحمد.إ"، و"محمود.ط"، و"خالد.أ"، و"عمر.س"، و"جابر.م"، و"محمود.أ".

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في اليوم العاشر من مارس 2025، سرقوا المنقولات "مجوهرات وعملات أجنبية" من محل مجوهرات مملوك لجواهرجي يحمل جنسية إحدى دول الخليج، عن طريق الإكراه حال تواجده داخل المحل رفقة عامل لديه، عقب مغادرة الموظفين للمحل، حيث إن المتهمين نسجوا مخططًا إجراميًا قسموا فيه الأدوار بهدف سرقة المحل، إذ أعدوا لتلك العملية أسلحة نارية "مسدس صوت" وأسلحة بيضاء ولاصق طبي لإتمام الجريمة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين باغتوا المجني عليهما "الجواهرجي" والعامل الذي كان معه بالضرب، وأشهروا أسلحة نارية في وجههما لبث الرعب في نفسيهما، حيث إنهما لم يقاوما أفراد العصابة، حتى تمكنوا من الاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبالغ المالية، ثم كبلوا أيديهما وكمموا فميهما بلاصق أعد مسبقًا لمنع الاستغاثة، ثم استولوا على جهاز تسجيل آلات المراقبة "دي في آر" لإخفاء أثر الجريمة، وعقب إتمام العملية لاذوا بالفرار.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الخامس حتى العاشر تهمة إخفاء أشياء مسروقة. واستشهدت النيابة بأقوال المجني عليه، الذي أكد أنه أثناء تواجده بالمحل فوجئ بدخول المتهمين وبحوزتهم أسلحة، وهددوه لفتح الخزائن فامتثل لهم خوفًا على حياته.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن المتهمين الأول حتى الرابع اتفقوا على تنفيذ مخططهم لسرقة المحل، وأعدوا الأسلحة والوسائل اللازمة للجريمة، وانتقلوا إلى المحل بقيادة المتهم الثالث، الذي انتظر خارجًا لتأمين محيط الجريمة.

وذكرت التحريات أنهم استولوا على المنقولات، ثم غافل المتهم الثاني شركاءه واستولى لنفسه على حقيبة المشغولات الذهبية، واستعان بالمتهمين الخامس حتى الثامن لتصريفها، وسلموها إلى المتهم التاسع الذي باعها نظير عمولة وسلم المبالغ للمتهمين.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين العشرة، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.