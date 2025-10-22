ابنه سرق الخردة.. جامع قمامة يهدد حارس مدرسة بسلاح أبيض في الجيزة

17ضربة ساطور تشعل النار في أكتوبر.. ماذا حدث بين "أبو حمزة" وشريكه السابق

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص يحمل سلاحًا أبيض بالتعدي بالسب وتهديد حارس إحدى المدارس بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو جامع قمامة ظهر في مقطع الفيديو ومقيم بالجيزة. وبمواجهته أقر بأن نجل حارس المدرسة المشار إليها استولى على كمية من الخردة التي جمعها من القمامة، مما أثار حفيظته، فتوجه إلى محل عمل والده بالمدرسة وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها بالسب.

كما تم ضبط نجل حارس المدرسة، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.