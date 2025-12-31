القبض على صانع محتوى بالدقهلية متهم بالنصب والتشهير عبر الإنترنت

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صانع محتوى بابتزاز بعض العائلات والتشهير بهم بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وهو صانع محتوى مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير بيانات خطوط الهواتف المحمولة، والحصول على مبالغ مالية منهم ثم التنصل عنها، بالإضافة إلى إدارته لإحدى القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كان يستخدمها للتشهير ببعض العائلات بهدف ابتزازهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

