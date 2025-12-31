الداخلية: سحب 884 رخصة و1227 مخالفة دراجات ورفع 51 مركبة خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لتعزيز الانضباط، وحماية أرواح المواطنين، ومواجهة المخالفات بجميع أشكالها.

وفي هذا الإطار، تمكنت وحدات المرور خلال الـ 24 ساعة الماضية من سحب 884 رخصة لمركبات لم تُركّب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس 2021، وتطبيق اللوائح على المخالفين. وتواصل الوزارة استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر، ضمن خطوات تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما ضبطت الأجهزة 1227 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحد من الحوادث، مع التأكيد على التزام قائدي السيارات بالسير في الحارات المرورية المخصصة لهم لتحقيق السيولة المرورية.

وفي سياق متصل، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة جهودها لرفع السيارات والدراجات المتروكة والمتهالكة بالشوارع، وتمكنت من رفع 51 مركبة، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، لضمان الانضباط والسيطرة على الطرق.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية للحفاظ على السلامة العامة وتعزيز الانضباط المروري.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد