6 دفوع وطلب البراءة.. ماذا حدث في قضية قاتل "أطفال اللبيني" بفيصل؟

نظرت محكمة جنايات الجيزة، دائرة الهرم المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا "أطفال فيصل".

وخلال نظر القضية أمام هيئة المحكمة، طلبت عزة عبد الفضيل أحمد المنتدبة من المحكمة، براءة المتهم استنادًا إلى عدم منطقية الاعتراف وتناقضة مع الدليل الفني حيث أنه ثبت خلو جثث المجني عليهم من حبوب الغلة الحمراء التي أدعى المتهم أنه استعملها في القتل، وعدم انتفاء الباعث عن القتل، وعدم ظهور المتهم في الفيديو الذي عثرت القوات على الطفل في مياه النيل.

وادعي محمد كساب الحاضر عن ورثة أسرة الأطفال والأم، مدنيًا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 1000000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام المحكمة، منضما للنيابة العامة في طلباتها بتطبيق القصاص العادل لحق الأطفال والأم.

ومّثل المتهم أمام هيئة المحكمة بعدما رحلته مأمورية خاصة إلى قاعة الجنايات تزامنًا مع إنعقاد أولى جلسات محاكمته في قضية "أطفال اللبيني فيصل".

وأحالت نيابة جنوب الجيزة، في وقت سابق، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني (جني، ومصطفى، وسيف) ووالدتهم "زيزي" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف دفاع أسرة الأطفال الثلاثة المعروفين إعلاميًا بـ"أطفال فيصل" عن مفاجآت جديدة في القضية، موضحًا تفاصيل غير مسبوقة حول ملابسات الجريمة البشعة.

وقال المحامي محمد كساب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرّر الانتقام منها. ووفقًا للمحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها.وعندما شعرت بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جني، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.