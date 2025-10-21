فيديو متهور لـ3 سائقين يشعل السوشيال.. والداخلية تكشف التفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائدي ثلاث سيارات، ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بحركات استعراضية وفتح أبواب المركبات خلال سيرها بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التحريات كشفت أن المتهمين (طالب وسائقان) ارتكبوا تلك التصرفات خلال مشاركتهم في موكب زفاف شقيق أحدهم. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.

جرى التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائديها.

