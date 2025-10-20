استقبلت وزارة الداخلية الفرسان المشاركين في البطولة الدولية لقفز الموانع، والمقامة للعام الثاني على التوالي بملاعب وادي الفروسية المطلّة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، في واحدة من أبرز البطولات العالمية في هذه الرياضة التراثية الراقية.

وشهدت البطولة مشاركة 190 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم، حيث جاءت المنافسات وسط تجهيزات تنظيمية ولوجستية وفنية على أعلى مستوى، جعلت من وادي الفروسية وجهة دولية بارزة لقفز الموانع، بفضل بنيته المتطورة وإطلالته الساحرة.

وتواصلت المنافسات على مدار أربعة أيام، نهارًا وليلاً، تحت منظومة إضاءة عالمية المستوى، أظهرت مهارات الفرسان في القفز على ارتفاعات مختلفة وسط أجواء تنافسية قوية للفوز بالمراكز الأولى.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الرياضة والرياضيين، والارتقاء برياضة الفروسية لما تمثله من تراث عريق يعكس الوجه الحضاري لمصر ويؤكد قدرتها على تنظيم واستضافة أكبر المحافل الدولية في هذا المجال.