آسر ياسين وأسماء جلال.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، في أحد قاعات السينما الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

شهدت السجادة الحمراء، حضور الأبطال آسر ياسين وأسماء جلال، والمؤلف أيمن وتار، والتقاط الصور التذكارية سويًا.

حضر العرض الخاص أيضًا، ، الفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، الفنانة مايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.