إعلان

آسر ياسين وأسماء جلال.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : معتز عباس

11:16 م 28/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت في عرض فيلم ان غاب القط (1)_27
  • عرض 25 صورة
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط_25
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت تلتقط صورا تذكارية في عرض فيلم ان غاب القط_26
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت في عرض فيلم ان غاب القط (2)_28
  • عرض 25 صورة
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط (1)_24
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد تصل العرض الخاص لفيلم ان غاب القط (2)_22
  • عرض 25 صورة
    كريم العمري في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط_19
  • عرض 25 صورة
    كريم العمري على ريد كاربت فيلم القط_18
  • عرض 25 صورة
    عمر رزيق فيلم ان غاب القط (1)_17
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد تصل العرض الخاص لفيلم ان غاب القط (1)_21
  • عرض 25 صورة
    طه دسوقي وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط (1)_16
  • عرض 25 صورة
    رحاب الجمل من فيلم ان غاب القط (2)_15
  • عرض 25 صورة
    رحاب الجمل من فيلم ان غاب القط (1)_14
  • عرض 25 صورة
    ايمن وتار يصل عرض فيلم ان غاب القط_13
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال وايمن وتار ومحمد شاهين (2)_11
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال واسر ياسين ومحمد شاهين وايمن وتار في عرض فيلم ان غاب القط[1]_10
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال واسر ياسين ومحمد شاهين وايمن وتار في عرض فيلم ان غاب القط (2)_8
  • عرض 25 صورة
    اسلام جمال على ريد كاربت فيلم ان غاب القط_6
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين في عرض فيلم ان غاب القط_5
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط_4
  • عرض 25 صورة
    اسلام جمال في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط_7
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين على الريد كاربت_3
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته يلتقطان الصور في عرض فيلم ان غاب القط (2)_2
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، في أحد قاعات السينما الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

شهدت السجادة الحمراء، حضور الأبطال آسر ياسين وأسماء جلال، والمؤلف أيمن وتار، والتقاط الصور التذكارية سويًا.

حضر العرض الخاص أيضًا، ، الفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، الفنانة مايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

أسماء جلال آسر ياسين إن غاب القط العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة