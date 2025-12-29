زينة تختم 2025 برسالة غامضة: "لازم تغلط وتبقى شيطان عشان تعجب"

اختتمت الفنانة زينة رضا عام 2025 بالكشف عن رسالة غامضة لجمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

وعبرت زينة عن ضيقها واحباطها من تصرفات بعض الأشخاص السلبية، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت "زينة": "بقينا في زمن أعوذ بالله، لما تبقي بتحب اصحابك وتقولهم كلام حلو وتكون داعم ليهم، حتي لو انت (عارف الحقيقة) يمكن تقدر تعمل حاجه!!، وحتى لو ماقدرتش تعمل أهو كلمتين حلوين، بس إزاي لازم تغلط وتوقع وتبقي شيطان علشان تعجب الناس المريضة، عمري ما هاتغير مهما عملتوا (وأنا اللي أكلت الجبنة)".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة كانت المشاركة في مسلسل ورد وشيركولاته، بطولة محمد فراج، مريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومها نصار، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب، يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

اقرأ أيضا..

محمد إمام يحسم الجدل: الزعيم الأعلى أجرًا في الوطن العربي

بالصور.. مريم الخشت في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"