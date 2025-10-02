إعلان

فيديو مُرعب.. عاطل يهدد جيرانه بإشعال النار بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة

كتب : عاطف مراد

03:43 م 02/10/2025

المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور شخص يقف في شرفة شقته السكنية ممسكًا بأسطوانة بوتاجاز ويهدد جيرانه بإشعال النيران بها في الجيزة.

بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (عاطل – مقيم بالجيزة).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين أهليته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

