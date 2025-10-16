أول بيان من الداخلية بشأن فيديو سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حازم بدوي، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2026 على نظام القوائم على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة، أمس الأربعاء، أن إجمالي من تقدموا بأوراق الترشح على مستوى الجمهورية بلغ 2409 مرشحين على النظام الفردي، فيما شهد اليوم السابع لتلقي طلبات الترشح تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراقها بنظام القوائم في قطاع شرق الدلتا، الذي يضم محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطاع غرب الدلتا الذي يشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد بدوي أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تابعت سير العمل في جميع مقار اللجان دون رصد أي معوقات، مشيرًا إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.