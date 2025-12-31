كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام آخرين بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من موظف، مقيم بدائرة المركز، مصاب بجروح وسحجات متفرقة، أفاد بتضرره من 3 أشخاص من أبناء عمومته، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابته، وذلك على خلفية خلافات بينهم حول الميراث.

وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

كواليس مشاجرة الـ 10 دقائق بين عصام صاصا ومدير شركة بأكتوبر

"جميلة" تطلب خلع زوجها: "بقى مدمن هيروين بعد العلاج من الحشيش"

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي