كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن اعتداء طالب ووالدته على مُعلمة بسلاح أبيض.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين الطالب ووالدته وطرف ثان مدرسة "مصابة بسحجات بالوجه" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر؛ لمنع المُدرسة الطالب من الغش أثناء أداء امتحان بالمدرسة وتعديه عليها بالسب.

وبعد انتهاء الإمتحان توجهت المدرسة لمحل سكن الطالب لمعاتبة والدته إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهن تدخل خلالها الطالب مشهرا سلاح أبيض وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

أمكن ضبط الطالب ووالدته، وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

