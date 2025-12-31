إعلان

"علقة" غش ومطواة أمام المنزل.. حكاية اعتداء طالب وأمه على معلمة بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

10:00 م 31/12/2025

الطالب ووالدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن اعتداء طالب ووالدته على مُعلمة بسلاح أبيض.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين الطالب ووالدته وطرف ثان مدرسة "مصابة بسحجات بالوجه" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر؛ لمنع المُدرسة الطالب من الغش أثناء أداء امتحان بالمدرسة وتعديه عليها بالسب.

وبعد انتهاء الإمتحان توجهت المدرسة لمحل سكن الطالب لمعاتبة والدته إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهن تدخل خلالها الطالب مشهرا سلاح أبيض وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

أمكن ضبط الطالب ووالدته، وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي

أبرزها "سرقة أسورة المتحف وحبس رمضان صبحي"… قضايا هزت الرأي العام في 2025

الجنايات تُحيل المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بفيصل إلى المفتي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو أكتوبر طالب يعتدي على مدرسة أكتوبر الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"