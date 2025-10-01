ليلة رعب في فيصل.. حينما ابتلعت النيران أسرة كاملة وحولت العقار إلى جدار

نظّمت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، سلسلة من الفعاليات احتفالًا بـ"اليوم العالمي لكبار السن"، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتعزيز الدور المجتمعي لوزارة الداخلية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشملت الفعاليات تنظيم مأموريات لزيارة دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، وتوزيع الهدايا على المقيمين بها، وسط حالة من البهجة والامتنان لما تقدمه الوزارة من رعاية واهتمام لرفع روحهم المعنوية وتقديرًا لعطائهم.

كما تضمنت الاحتفالات قوافل طبية للكشف الطبي وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لنزلاء دور المسنين، وزيارات لعدد من المستشفيات لتوزيع الهدايا على المرضى من كبار السن، في لفتة إنسانية نالت استحسان الجميع.

وشارك شباب مبادرة "كلنا واحد – جيل جديد" من المناطق الحضارية الجديدة في الفعاليات، من خلال توزيع الهدايا على كبار السن، تأكيدًا على مبدأ المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والاحترام بين الأجيال.

واختتمت الوزارة احتفالاتها بتنظيم احتفالية بدار الضيافة التابعة لوزارة الداخلية، شارك فيها عدد من الفنانين، وسط أجواء مليئة بالدفء الإنساني والتقدير.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي لأجهزتها، وتقديرًا لدور كبار السن في خدمة الوطن عبر مراحل حياتهم، وترسيخًا لأواصر الثقة بين الشرطة والمواطنين.

اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟