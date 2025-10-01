"نسمة" تطلب فسخ عقد زواجها: "جلده بيقشر ومبقدرش أقعد جنبه"

كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "نسمة. ع"، 24 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بفسخ عقد زواجها، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة فقط على إتمام الزواج، مبررة طلبها بقولها: "زوجي يعاني من مرض جلدي مزمن، وجسمه بيتقشر باستمرار ومبقدرش أقعد جنبه، ويرفض الخضوع للعلاج".

وقالت "نسمة" في دعواها: "ارتبط به بعد خطوبة استمرت نحو 8 أشهر، وخلال تلك الفترة كان يبدو شخصًا مهندمًا وأنيقًا، ولم ألاحظ عليه أي عيوب ظاهرة، لكن بعد أسبوع واحد من الزواج، تفاجأت بأن جلده "بيتقشر" بشكل غريب، وكلما جلس إلى جواري، يتساقط جلده على الفراش أو على ملابسي، ما سبب لي نفورًا شديدًا."

وأضافت: "في البداية، حاولت التأقلم مع الوضع، وقلت لنفسي إنها ربما مشكلة بسيطة وستزول، لكن الأمر كان يتفاقم يومًا بعد يوم، وأصبحت لا أشعر بأي راحة أو قبول تجاهه، بل إن وجودي معه في نفس المكان بات يسبب لي توترًا دائمًا."

وتابعت: "عندما واجهته بالأمر، قال لي إنها حالة بسيطة ولا تهمه كثيرًا، وشعرت حينها أن المشكلة لن تُحل، لأنه يرفض حتى محاولة العلاج، لا يمكن لإنسان أن يقضي حياته وسط هذه المعاناة اليومية، فالزواج يجب أن يكون قائمًا على القبول والراحة النفسية، وهو ما فقدته تمامًا منذ الأسبوع الأول."

وأوضحت الزوجة أنها لجأت إلى أسرتها في محاولة لإيجاد حل ودي قبل التوجه إلى المحكمة، إلا أن الزوج رفض الطلاق وبدأت الخلافات تتصاعد: "أخبرت والدتي بما يعانيه، فقالت إنها حالة بسيطة ويمكن علاجها، لكني لم أستطع التحمل، ولا أريد أن أعيش حياة أشعر فيها بالتوتر طوال الوقت، فقد شعرت أن حياتي ستتحول إلى جحيم إذا استمررت معه، وأنا لا زلت في بداية الطريق."

واختتمت "نسمة" حديثها بالتأكيد على أن الحالة التي يعاني منها زوجها تُعرف باسم "جفاف الجلد"، وهي قابلة للعلاج من خلال الكريمات والمتابعة الطبية، إلا أنه يرفض العلاج تمامًا، وهو ما يجعلها تشعر بالاشمئزاز على حد وصفها.

وبعد رفض الزوج للطلاق واستحالة الوصول إلى حل ودي، لم تجد "نسمة" بدًا من اللجوء إلى القضاء، حيث رفعت دعوى لفسخ عقد الزواج، حملت رقم 738 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

