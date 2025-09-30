"هنسف المنطقة كلها".. شاب يثير الذعر بفيديو مرعب في المنيب

حالة من الرعب عاشها سكان منطقة المنيب بالجيزة، بعد تداول مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يقف في شرفة منزله ممسكًا أسطوانة غاز، ملوحًا بها ومهددًا بتفجير المنطقة بالكامل.

المقطع الذي انتشر بسرعة عبر منصات السوشيال ميديا، أظهر شاب يدعى "م.س." 27 عاما في لحظة انفعال شديدة وهو يصرخ في الجيران قائلاً: "هنسفكم كلكم.. واللي راجل يطلع يمنعني ويخبط على الباب". الكلمات المدوية تزامنت مع رفعه للأسطوانة وإسنادها على سور الشرفة، في مشهد أثار الذعر بين الأهالي الذين خشوا أن تتحول التهديدات إلى كارثة حقيقية.

فور انتشار الفيديو بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الفيديو المتداول لكشف ملابساتها وتحديد هوية الشاب الظاهر في المقطع، والبحث وراء دوافعه لإثارة الذعر بهذا الشكل. كما تم التنسيق مع النيابة العامة التي طلبت تفريغ الفيديوهات وتكثيف التحريات حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المشهد لم يكن مجرد تهديد عابر، بل مثّل كابوسًا لسكان المنيب الذين شعروا أن حياتهم مهددة في لحظة. وجود أسطوانة غاز بيد شخص منفعل جعل الجميع يتخيل أسوأ السيناريوهات، من انفجار مدوٍ إلى كارثة قد تحرق الشارع بأكمله.